Войска РФ обстреляли Харьков: в центре тушили пожары

В результате вражеского обстрела загорелись гаражи, коммерческие объекты, детские аттракционы в парке.

Российские оккупанты сегодня днем, 3 мая, обстреляли центральные районы Харькова. В результате произошло несколько пожаров, сообщила в Facebook пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В сообщении говорится, что центр Харькова оккупанты обстреляли примерно в 13:15. Загорелись гаражи, коммерческие объекты, детские аттракционы в парке.

К ликвидации пожаров было привлечено 40 спасателей ГСЧС и 7 единиц специальной техники. В 14:27 все пожары были полностью ликвидированы. По предварительным данным, одна женщина в результате вражеского обстрела была ранена.

Напомним, в конце февраля – первой половине марта российские оккупанты пытались захватить Харьков, но были отброшены. Они до сих пор продолжают частично блокировать этот город, регулярно обстреливая жилые районы.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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Войска РФ обстреляли Харьков / facebook.com/MNSKHARKIV

Войска РФ обстреляли Харьков / facebook.com/MNSKHARKIV

Войска РФ обстреляли Харьков / facebook.com/MNSKHARKIV