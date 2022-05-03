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Конвой со 150 людьми из "Азовстали" прибыл в Запорожье

При поддержке ООН удалась эвакуация мирных людей с Мариуполя.
Конвой со 150 людьми из "Азовстали" прибыл в Запорожье
Дым над "Азовсталью" виден со всех частей Мариуполя. / Сеть

В Запорожье прибыл гуманитарный конвой с эвакуированными мирными жителями из предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает гуманитарный координатор ООН.

В международной организации сообщают, что они готовы повторить эвакуацию гражданских с "Азовстали", которое постоянно бомбят. 

Министр по делам реинтеграции на временно оккупированных территориях Ирина Верещук подтвердила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сработал. По ее словам, с предприятия удалось эвакуировать на безопасную территорию 150 человек, из которых 20 - это дети. 

Ранее мы писали, что армия оккупантов начала штурм "Азовстали". Перед штурмом авиация боевиков несколько часов бомбила “Азовсталь”.

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