Конвой со 150 людьми из "Азовстали" прибыл в Запорожье

При поддержке ООН удалась эвакуация мирных людей с Мариуполя.

Дым над "Азовсталью" виден со всех частей Мариуполя. / Сеть

В Запорожье прибыл гуманитарный конвой с эвакуированными мирными жителями из предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает гуманитарный координатор ООН.

В международной организации сообщают, что они готовы повторить эвакуацию гражданских с "Азовстали", которое постоянно бомбят.

Министр по делам реинтеграции на временно оккупированных территориях Ирина Верещук подтвердила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сработал. По ее словам, с предприятия удалось эвакуировать на безопасную территорию 150 человек, из которых 20 - это дети.

Ранее мы писали, что армия оккупантов начала штурм "Азовстали". Перед штурмом авиация боевиков несколько часов бомбила “Азовсталь”.