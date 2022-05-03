Армия РФ начала штурм "Азовстали" - СМИ

Российские войска пытаются прорваться на территорию мариупольского завода

Сейчас оккупанты пробуют прорваться на территорию завода. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Армия РФ начала штурм “Азовстали”: войска пытаются прорваться на территорию предприятия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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"Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". Больше деталей пока нет. Перед штурмом авиация орков несколько часов бомбила “Азовсталь”. Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя”, - написал журналист.

После ударов по заводу там начался пожар / t.me/Tsaplienko

Цаплиенко добавил, что находящиеся на заводе защитники Мариуполя призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию.

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Также в “Азове” сообщили, что в результате вчерашних авиаударов россиян по заводу, погибли две женщины. Поэтому украинские военные призывают продолжать срочную эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.

Ранее сообщали, что после частичной эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе российские войска продолжают обстреливать предприятие.

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