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Россияне обстреляли завод в Авдеевке: минимум 10 погибших

Глава Донецкой ОВА констатирует, количество пострадавших может быть выше.
Россияне обстреляли завод в Авдеевке: минимум 10 погибших
Авдеевский коксохимический завод. / Зеркало недели

Российские боевики обстреляли коксохимический завод в Авдеевке. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко назвал уже известные потери и ранения среди гражданских.

По информации губернатора, как минимум 10 погибших и 15 раненых. Однако информация уточняется, отчего он не скрывает, количество жертв может быть выше.

Кириленко также добавил, что рашисты знали куда и когда "нужно" целиться. В это время работники завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был отвезти их домой.

Ранее мы писали, что по состоянию на обеденное время 3 мая боевики убили в Донецкой области минимум 9 человек. Только в Авдеевке после вражеского обстрела минимум 3 погибших и 2 раненых. Повреждено не менее 8 домов.

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