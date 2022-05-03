Армия РФ убила сегодня минимум 9 мирных в Донецкой области

Россияне с утра наносят авиаудары по Авдеевке.

Разрушения в Донецкой области за 3 мая. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Телеграме, что армия РФ убила за сегодня как минимум 9 людей в области.

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Россияне бомбят авиацией с утра Авдеевку, особенно жилой массив в центральной части города. Вчера, 2 мая, этот же район обстреливали ”Градами”.

Разрушения в Донецкой области. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Разрушения в Донецкой области. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Губернатор отмечает, что последствия еще предстоит уточнить, но уже известно минимум о 3 погибших и 2 раненых. Повреждено минимум 8 домов.

Разрушения в Донецкой области. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

В следствии утреннего обстрела Угледара погибли трое, которые шли к колодцу. Также трое были убиты россиянами из-за бомбардировок Лимана.

Разрушения в Донецкой области. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Разрушения в Донецкой области. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Под вражеским огнем оказалась и Очеретинская громада. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, отмечают в ОВА.

Ранее мы писали, что враг обстрелял жилые дома в Попаснянской ВЦА. Пока люди были на кладбище, их дома оккупанты разрушили. Поэтому когда жители вернулись домой, увидели на его месте руины.