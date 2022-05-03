Взрывы слышны в нескольких городах Украины

Мощные взрывы прогремели во Львове, Днепре и городе Долинская Кировоградской области. В Виннице и Киеве сработало ПВО.

Во Львове вечером во вторник, 3 мая, прогремели четыре мощных взрыва. Об этом сообщили пользователи соцсетей, а позже подтвердил мэр Андрей Садовой. Также появилась информация о взрывах в Днепре и Кировоградской области. В Виннице и Одесской области сработало ПВО.

Пока неизвестно, что именно произошло, но в городе объявлена воздушная тревога.

Сначала очевидцы слышали громкий звук, похожий на пролет ракеты. После этого в городе раздалось несколько мощных взрывов.

Также появилась информация, что в некоторых районах Львова перебои с электроснабжением из-за ракетных ударов.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что ПВО сбили две крылатые ракеты над Винницей. А в Киеве ракету сбили на подлете в районе Одесской трассы.

Также взрывы слышны в Днепре, а в Кировоградской области сообщают о столбе дыма после взрыва. Мэр города Долинская Кировоградской области подтвердил ракетный удар.

Очевидцы также ️публикуют фото столба дыма после ракетного удара в Кировоградской области.

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