Взрывы слышны в нескольких городах Украины
Во Львове вечером во вторник, 3 мая, прогремели четыре мощных взрыва. Об этом сообщили пользователи соцсетей, а позже подтвердил мэр Андрей Садовой. Также появилась информация о взрывах в Днепре и Кировоградской области. В Виннице и Одесской области сработало ПВО.
Пока неизвестно, что именно произошло, но в городе объявлена воздушная тревога.
Сначала очевидцы слышали громкий звук, похожий на пролет ракеты. После этого в городе раздалось несколько мощных взрывов.
Также появилась информация, что в некоторых районах Львова перебои с электроснабжением из-за ракетных ударов.
В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что ПВО сбили две крылатые ракеты над Винницей. А в Киеве ракету сбили на подлете в районе Одесской трассы.
Также взрывы слышны в Днепре, а в Кировоградской области сообщают о столбе дыма после взрыва. Мэр города Долинская Кировоградской области подтвердил ракетный удар.
Очевидцы также ️публикуют фото столба дыма после ракетного удара в Кировоградской области.
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