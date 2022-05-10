В оккупированном поселке под Харьковом активизировались украинские подпольщики

ФСБ РФ ищет украинских патриотов, но безрезультатно.

Во временно оккупированном поселке Великий Бурлук (Харьковская область) украинские патриоты расклеили листовки, в которых предупредили российских оккупантов, что их ждет суровая кара. Об этом в Facebook сообщили Силы территориальной обороны ВСУ.

"Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть", - написано в листовках.

По данным ТрО, листовки украинских подпольщиков напугали сотрудников ФСБ РФ. Они сейчас ищут украинских патриотов, но безрезультатно.

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Между тем, бойцы Сил территориальной обороны 227 батальона 127-й бригады Харькова с помощью шведского гранатомета Carl Gustaf уничтожили элитный российский танк Т-90М. Это произошло в боях за Старый Салтов.

Ранее сообщалось, что по данным замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, ВСУ по состоянию на 10 мая деоккупировали 1003 населенных пункта с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами.

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Великий Бурлук / facebook.com/TerritorialDefenseForces/

Великий Бурлук / facebook.com/TerritorialDefenseForces/

Великий Бурлук / facebook.com/TerritorialDefenseForces/