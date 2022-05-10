Кулеба назвал одну из главных ошибок Путина

Он подчеркнул, что есть несколько причин, почему Путин развязал войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин, отдав приказ о полномасштабном вторжении российских войск в Украину, ошибочно думал, что она не нужна Европе. Об этом 10 мая во время брифинга сказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что есть несколько причин, почему Путин развязал войну против Украины. Одна из них заключается в том, что российских диктатор ошибочно считал, что Украина не нужна Евросоюзу.

Кулеба призвал страны Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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Напомним, Украина после начала полномасштабного вторжения российских войск подала заявку на прием в Евросоюз. Киев уже заполнил и передал Еврокомиссии две части опросника по вступлению в Евросоюз. Процедура принятия решения будет проходить по упрощенной процедуре.

Ранее стало известно, что по данным нового опроса Flash Eurobarometer, вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 66% жителей стран-участниц.

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