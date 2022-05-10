Как выглядят защитники Мариуполя: открытые раны и полная антисанитария - фото

Петиция о немедленном начале операции по спасению военных из Мариуполя набрала более миллиона голосов.

Украинские защитники в Мариуполе находятся в окружении и постоянных бомбардировках российской армии. Более 70 дней бойцы борются с противником, который превосходит к массовости. Военные требуют провести срочную эвакуацию, так как ситуация достигла гуманитарного коллапса. Полк "Азов" показал, как выглядят реалии украинских военнослужащих в блокаде.

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Бойцы отмечают, что весь цивилизованный мир должен видеть, в каких условиях находятся военные в Мариуполе, чтобы действовать. Раненые и покалеченные защитники - в полной антисанитарии, с открытыми ранами, которые перевязаны нестерильными остатками бинтов. У них нет медикаментов и даже еды.

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Азовцы призывают ООН и Красный Крест продемонстрировать гуманность и спасти раненых людей, которые уже не в силах воевать.

"Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь", - с тяжелыми ранениями ценой собственной жизни защищали Украины и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?" - обращается полк "Азов".

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Бойцы требует немедленной эвакуации раненых военных на подконтрольные территории Украины, где им предоставят соответствующее лечение.

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Реалии украинских военных в Мариуполе. / Полк Азов

Ранее мы писали, что 9 мая россияне совершили на территорию "Азовстали" 34 самолетовылета. ВС РФ не останавливают попыток захватить завод и продолжить осуществлять штурм при поддержке пехоты.