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Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС

Официальный Берлин поддержит евроинтеграционные устремления Киева
 |  Автор: Юрий Кобзар
Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС
Анналена Бербок - глава МИД ФРГ / EPA / UPG

Германия поддерживает полноправное членство Украины в ЕС, путь для вступления Украины в содружество будет найден. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

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По словам Бербок, для нее сегодня ясно, что Украина "однозначно является частью Европы", и поэтому желание Украины стать частью ЕС тоже понятно. По этой причине Германия поддержит евроинтеграционные устремления Киева.

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны… Если говорить о статусе кандидата, то я убеждена, что – как сказала президент Еврокомиссии – мы найдем путь для участия Украины в ЕС", - заявила Бербок.

Напомним, ранее мы писали, что Бербок приехала в Украину и посетила Бучу. Это первый представитель немецкого правительства, приехавший с начала полномасштабного вторжения РФ.

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