Сводка Генштаба: ВСУ освободили 4 населенных пункта на Харьковщине

Основные усилия врага - на Слобожанском и Донецком направлениях.

Генеральный штаб ВСУ сообщает в вечерней сводке информацию на фронте по состоянию на 18:00 10 мая. Сохраняется высокая вероятность ударов ракетами по гражданским и военным объектам.

Техника ВС Беларуси в рамках проверки боевой готовности демонстрирует активность на границе. Завершается ротация отдельных подразделений, которых призвали для усиления охраны украино-беларусской границы в Бресткой и Гомельской областях.

На Северском направлении россияне обстреляли с минометов в приграничных районах местность возле Карповичей и Сеньковки Черниговской области.

На Слобожанском направлении активных наступлений не было. Продолжаются мероприятия по группировке вражеских подразделений. Боевики усиливают ПВО, наращивают медицинское обеспечение.

Для усиления войск ВС РФ переместили до 500 боевиков из ОРДЛО.

Разбитая техника оккупантов. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Изюмском направлении враг создает благоприятные условия для перехода в наступление: пополняет запасы боеприпасов и материально-технических инструментов, усиливают воздушную разведку.

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В результате работы Сил обороны Украины были освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

На Северодонецком направлении идут безуспешные попытки боевиков установить полный контроль над Рубежным. Россияне проводят штурм в районах населенных пунктов Нижнее Тошковка, Орехово Луганской области. Успеха не имели.

Разбитая техника оккупантов. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Противник пытается закрепиться в районе Александровки, а также проводит штурмовые действия в районе Шандриголового Донецкой области.

Оккупанты пытались штурмовать в направлении Марьинки, Камянки Ясинуватского района и Новомихайловки Покровского района. Без успеха.

В Мариуполе основные усилия врага направлены на блокировку и уничтожение наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке артиллерии и танков проводятся штурмовые действия.

Ранее мы писали, что полк "Азов" показал, в каких условиях находятся раненые военные на "Азовстали". Защитники требуют провести срочную эвакуацию, так как ситуация достигла гуманитарного коллапса.