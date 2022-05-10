Оккупанты начали разбор завалов в драмтеатре Мариуполя

В мэрии города опасаются, то теперь истинное количество жертв авиаудара по театру уже не удастся узнать никогда

В Мариуполе оккупанты принялись разбирать завалы драматического театра, на который в марте российская авиация сбросила авиабомбу, убив несколько сотен мирных граждан. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, из-за того, что сами мариупольцы категорически отказываются помогать оккупантам разбирать завалы, для этих целей пришлось "выписать" бригады МЧС непосредственно из России. Вместе с людьми пригнали и спецтехнику для разбора завалов.

"По свидетельству жителей, пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами. Самое ужасное – мы уже никогда не узнаем истинное количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений", - отметил Андрющенко.

Напомним, 16 марта российская авиация прицельно сбросила тяжелую авиабомбу на Мариупольский драматический театр, ставший к тому моменту огромным убежищем для гражданских. По данным мэрии, там погибли около 300 человек, но журналисты считают, что жертв может быть вдвое больше.

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