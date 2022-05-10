Скончался Леонид Кравчук - СМИ

Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины, умер на 89-м году жизни. В прошлом году Кравчук перенес операцию на сердце.

Скончался Леонид Кравчук / leonid-kravchuk.com.ua