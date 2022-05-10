Скончался Леонид Кравчук - СМИ
Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины, умер на 89-м году жизни. В прошлом году Кравчук перенес операцию на сердце.
Во вторник, 10 мая, скончался первый Президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщают украинские СМИ.
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Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины, родился 10 января 1934, село Великий Житин, Волынское воеводство, Польская Республика, ныне Ровенская область). Стал первым Президентом Украины после обретения ею независимости (1991-1994), Председатель Верховной Рады Украины (1990-1991). Депутат Верховного Совета РСФСР 10—11-го созывов. Народный депутат Украины (1990-1991 и 1994-2006). Герой Украины (2001). Лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации Человек года.
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