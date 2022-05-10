Зеленский о Кравчуке: Он был не просто политиком

Первый президент Украины знал, чего стоит свобода, и всем сердцем хотел мира для своей страны, подчеркнул действующий глава государства.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 10 мая, сообщил о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука.

"Сегодня скончался первый Президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны", - сказал глава государства.

Украинский лидер назвал некоторые факты из жизни политика и заявил, что он очень хотел мира для Украины.

"Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира", - пообещал Зеленский.

Как сообщалось, Леонид Кравчук скончался 10 мая на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, первый президент Украины в конце июня 2021 года перенес сложную операцию на сердце. После операции он более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Состояние экс-президента оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

После этого Кравчука направили на реабилитацию в Германию.