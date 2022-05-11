Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: сработало ПВО

Ракету удалось сбить, осколки упали недалеко от областного центра

Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. ПВО Сил обороны Запорожской области сбило ракету в воздухе. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

“Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения”, - сообщили в администрации.

По предварительным данным, никто не пострадал. Более подробной информацией в ОВА пообещали поделиться позже.

Последствия ракетного удара / t.me/zoda_gov_ua

Отметим, что вражеские обстрелы в Запорожской области не прекращаются ни на день. Страдают мирные жители, их дома и инфраструктура. Из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения находится 23 039 абонентов в 71 населенном пункте Запорожской области.

Также недавно российские боевики открыли огонь по эвакуационной колонне, которая пыталась выехать из временно оккупированного Мелитополя в Запорожье.

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