Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: сработало ПВО
Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. ПВО Сил обороны Запорожской области сбило ракету в воздухе. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
“Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения”, - сообщили в администрации.
По предварительным данным, никто не пострадал. Более подробной информацией в ОВА пообещали поделиться позже.
Отметим, что вражеские обстрелы в Запорожской области не прекращаются ни на день. Страдают мирные жители, их дома и инфраструктура. Из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения находится 23 039 абонентов в 71 населенном пункте Запорожской области.
Также недавно российские боевики открыли огонь по эвакуационной колонне, которая пыталась выехать из временно оккупированного Мелитополя в Запорожье.
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