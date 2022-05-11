В Северодонецке повреждены 70% домов - глава ВГА

30% домов в областном центре уже не будут пригодны для проживания

В Северодонецке Луганской области повреждены 70% домов, 30% не будут пригодны для проживания. Об этом сегодня заявил Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

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Глава ВГА отметил, что за последние дни количество обстрелов значительно увеличилось. Страдают и новые кварталы города: вчера горел 10-этажный дом, как сообщил Стрюк.

Глава администрации добавил, что сейчас делается все необходимое, чтоб российские войска стояли на месте и не продвигались дальше. Попытки продвинуться со стороны вражеской армии предпринимаются постоянно.

К слову, сегодня стало известно, что в Горском Луганской области российские войска обстреляли областную школу-интернет для детей с особыми потребностями. За вчерашний день оккупанты 15 раз обстреляли жилые кварталы и инфраструктуру области.

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