На Луганщине российские войска обстреляли областную школу-интернат

Обстрелами попали в здание школы для детей с особыми потребностями

В Горском Луганской области вчера около 10:00 российские войска обстреляли областную школу-интернет для детей с особыми потребностями. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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“Русские открыли огонь по Горскому. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было – "благодаря" россиянам. К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали” , - поделился Гайдай.

Как сообщил глава ОВА, за вчерашний день оккупанты 15 раз обстреляли жилые кварталы и инфраструктуру области. В областном центре поврежден газопровод, и уже второй день нет электричества.

“Во Врубовке – шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание гостиницы и многоэтажка”, - рассказал о последних разрушениях Гайдай.

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Также глава области добавил, что враг безуспешно штурмовал Нижнее, Тошковку, Орехово. Контроль над Рубежным им тоже не удалось установить.

Результат вражеских обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Результат вражеских обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Результат вражеских обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Результат вражеских обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Отметим, что из-за мощных обстрелов невозможно доехать до Белогоровки и Шипилово Луганской области, чтобы достать людей из-под завалов, которые там находятся с 8 мая.

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