В Житомирской области среди поля нашли осколки российской ракеты

Осколки ракеты нашел тракторист во время сельскохозяйственных работ

Вчера в поле между селами Гацкивкой и Рудней-Гатьковкой в Новоборовской общине Житомирской области были найдены осколки российской ракеты. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.

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“10 мая в поле между селами Гацкивкой и Рудней-Гатьковкой Новоборовской общины были обнаружены обломки ракеты, оставшиеся после вражеских обстрелов”, - сказано в сообщении.

Обломки ракеты нашел тракторист, выехавших в поле для проведения сельскохозяйственных работ. Полицейские забрали остатки ракеты, как доказательство военных преступлений России на территории Украины. В области начато уже 510 таких уголовных производств, из них 182 факта касаются нарушения законов и обычаев войны.

Осколки российской ракеты / facebook.com/zhytomyr.police

Отметим, что враг не перестает обстреливать регионы Украины. Так, сегодня утром российские войска с территории РФ обстреляли из минометов Черниговскую область.

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