Почта
 

В Житомирской области среди поля нашли осколки российской ракеты

Осколки ракеты нашел тракторист во время сельскохозяйственных работ
В Житомирской области среди поля нашли осколки российской ракеты
На место находки выехала полиция области / facebook.com/zhytomyr.police

Вчера в поле между селами Гацкивкой и Рудней-Гатьковкой в Новоборовской общине Житомирской области были найдены осколки российской ракеты. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.  

Читайте также: Из центра Житомира убрали советский танк

“10 мая в поле между селами Гацкивкой и Рудней-Гатьковкой Новоборовской общины были обнаружены обломки ракеты, оставшиеся после вражеских обстрелов”, - сказано в сообщении. 

Обломки ракеты нашел тракторист, выехавших в поле для проведения сельскохозяйственных работ. Полицейские забрали остатки ракеты, как доказательство военных преступлений России на территории Украины. В области начато уже 510 таких уголовных производств, из них 182 факта касаются нарушения законов и обычаев войны.

Осколки российской ракеты / facebook.com/zhytomyr.police
Осколки российской ракеты / facebook.com/zhytomyr.police

Отметим, что враг не перестает обстреливать регионы Украины. Так, сегодня утром российские войска с территории РФ обстреляли из минометов Черниговскую область. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK