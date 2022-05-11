Суд взялся за родственников Медведчука и Козака: Арестовано 126 машин

Правоохранители инициируют передачу имущества Нацагентству по управлению активами.

Лычаковский районный суд Львова взялся за имущество родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака. Удовлетворив ходатайство ГБР, суд арестовал 126 машин, 11 зданий и 3 участка земли. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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Так, суд арестовал движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит предприятиям родственников Медведчука и Козака. Общий капитал 6 предприятий составляет свыше 80 млн грн.

Родственники стали фигурантами производств по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации средств, полученных преступным путем.

Решением суда арест и запрет права на распоряжение имуществом был наложен на 3 участка земли, 11 помещений и нежилых зданий, среди которых есть здание с площадью в почти 300 кв м почти в самом центре Львова. Вместе с этим арестовано 126 машин, в числе которых есть легковушки и грузовики КАМАЗ и КРАЗ.

Фото арестованной техники / dbr.gov.ua

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В будущем ГБР инициирует передачу этого имущества Нацагентству по управлению активами.

Правоохранители напомнили, что раньше провели обыски почти в 30 объектах собственности Козака и Медведчука, а суд арестовал корпоративные права и счета их предприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине депутат кормил и информировал оккупантов. Теперь им занимается СБУ.

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