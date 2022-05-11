Большинство солдат РФ не накажут за убийства украинцев – Минобороны

Современное право лицемерно позволяет агрессору убивать солдат обороняющейся стороны, запрещены только убийства гражданских

Международное право не запрещает российским солдатам убивать украинских солдат. Этот лицемерный атавизм международного права следует устранить. Такое мнение в эфире "Сніданку с 1+1" высказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Она отметила, что в международном праве есть формальный запрет на военную агрессию, но при этом для простых солдат армии-агрессора нет запрета убивать и стрелять в солдат обороняющейся стороны.

"Если мы говорим о будущей уголовной ответственности за эту войну, то мы говорим только о военно-политическом командовании Российской Федерации или любой другой совершающей агрессию страны. Но мы не говорим об ответственности подчиненных — обычных военных, которые пришли сюда и здесь убивают", — заявила Маляр.

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Чиновница подчеркнула, что сегодня международным правом установлены некие правила и обычаи войны, и это является атавизмом. Она пояснила, что эти правила войны запрещают убивать гражданских, но разрешают атаковать солдат страны, ставшей целью агрессии. По мнению Маляр, Украина сегодня имеет шанс заявить об этом на весь мир и потребовать смены этой концепции, чтобы покончить с войнами.

"Пусть каждый военный несет ответственность, пришедший сюда агрессор. Даже если он не насиловал. Он просто убивал нашего военного. За это тоже должна быть ответственность. Ее сегодня в мире нет", — акцентировала Маляр.

Напомним, ранее в ЕС назвали причину, почему нужно защитить Украину. Защита Украины в интересах не только Запада, но и всего остального мира.

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