Противников поставок оружия Украине жестко раскритиковали в ЕС

Главный дипломат Европы не понимает "пацифистов", требующих прекратить поставки оружия Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает людей, выступающих против поставок оружия Украине. Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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"Я спрашиваю этих людей: для вас любое окончание этой войны не будет играть никакой роли? Должны ли украинцы упасть на колени, растерзанные россиянами? Вы этого хотите? Войны подходят к концу. Однако за стол переговоров нужно садиться с позиции силы, и сейчас речь идет о создании этой позиции для украинцев", – сказал Боррель.

В то же время главный дипломат Европы исключил возможность того, чтобы Европейский союз стал посредником на российско-украинских мирных переговорах.

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"Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию как посредника. Турция делает в этом вопросе довольно хорошую работу. У них хорошие отношения с обеими сторонами. Но лучше, конечно, было бы с Организацией Объединенных Наций", - сказал он.

Напомним, в разведке США допускают возможность введения военного положения в РФ. Хэйнс отметила, что Путин может пойти на такой шаг для того, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для победы в войне против Украины..

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