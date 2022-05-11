В Одесской области сбили очередную российскую ракету

Ракета была выпущена с вражеского самолета

Над морем в Одесской области сбили российскую ракету. Сработали силы украинской ПВО. Об этом сегодня сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущено крылатую ракету, которую над морем метко сбито силами ПВО", - сказано в сообщении.

Оккупанты продолжают обстреливать Украину и Одесскую область в частности. Так, вчера по Одесской области российские боевики опять устроили ракетный обстрел. В четвертый раз был поврежден мост через Днестровский лиман.

Украинские воины, в свою очередь, продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться. ВСУ атакуют позиции оккупантов на Змеином при помощи беспилотников "Байрактар".

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