ВСУ продолжают бои за остров Змеиный – разведка Британии

Уничтожены российские ПВО и корабли снабжения.

Бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По данным британской разведки, ВСУ атакуют позиции оккупантов на Змеином при помощи беспилотников "Байрактар". В результате уничтожены российские ПВО и корабли снабжения.

Британская разведка считает, что дальнейшие попытки российских оккупантов закрепиться на острове Змеиный приведут к новым потерям с их стороны.

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Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил значение битвы за остров Змеиный. Он полагает, что Россия хочет оборудовать его как базу для возможной высадки десанта на юге Одесской области с последующим броском к Приднестровью.

Напомним, украинские защитники показали на видео удар по позициям российских боевиков на острове Змеиный.

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Иллюстративное изображение / twitter.com/defencehq