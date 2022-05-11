В Харькове полицейский оказался агентом оккупантов

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступлений.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, который предал Украину и передавал секретную информацию сотруднику ФСБ РФ. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 24 февраля фигурант получил по телефону от сотрудника ФСБ РФ задание собирать и передавать информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ и правоохранительных органов.

Подозреваемый фотографировал военные объекты, объекты инфраструктуры, органов власти и правопорядка. Потом эти объекты обстреливали российские оккупанты. Кроме того, у него в автомобиле нашли корпуса и запалы к гранатам.

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По данным фактам следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что во Львовской области контрразведчики СБУ задержали агента вражеских спецслужб.

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