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Названы потери Нацгвардии с 24 февраля

В МВД назвали потери своего военизированного подразделения, ВСУ пока свои потери не озвучивают
 |  Автор: Юрий Кобзар
Названы потери Нацгвардии с 24 февраля
Иллюстративное фото / facebook.com/NGUmainpage

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погиб 501 военнослужащий Национальной гвардии. Об этом рассказал начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий на брифинге в среду, 11 мая.

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"К сожалению, при выполнении задач за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными – 1697 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий", - сообщил он.

Следует отметить, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснял причины, почему Украина не раскрывает свои военные потери. По его словам, такая информация даст противнику понимание о том, насколько эффективно действуют его войска в столкновениях с ВСУ.

Напомним, в середине апреля президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабной войны погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Еще около 10 тысяч получили ранения.

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