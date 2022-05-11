Названы потери Нацгвардии с 24 февраля
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погиб 501 военнослужащий Национальной гвардии. Об этом рассказал начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий на брифинге в среду, 11 мая.
Читайте также: Войска РФ уже потеряли в Украине около 26 350 человек – ВСУ
"К сожалению, при выполнении задач за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными – 1697 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий", - сообщил он.
Следует отметить, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснял причины, почему Украина не раскрывает свои военные потери. По его словам, такая информация даст противнику понимание о том, насколько эффективно действуют его войска в столкновениях с ВСУ.
Напомним, в середине апреля президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабной войны погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Еще около 10 тысяч получили ранения.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.