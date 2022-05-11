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В ООН подсчитали, сколько украинцев с начала войны потеряли работу

С начала войны в Украине почти 5 миллионов человек потеряли работу
В ООН подсчитали, сколько украинцев с начала войны потеряли работу
Многие украинцы из-за войны лишились работы / EPA / UPG

Около 4,8 млн украинцев потеряли работу из-за войны России против Украины. Об этом сегодня сообщили в докладе Международной организации труда при ООН. 

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В отчете сказано, что в случае немедленного прекращения боевых действий, стало бы возможным быстрое восстановление экономики с возвращением 3,4 млн рабочих мест. Потеря занятости сократилась бы тогда до 8,9%.  

Из общего количества потерявших работу, 1,2 миллиона - беженцы, уехавшие в соседние страны, а 3,6 миллиона - безработные, проживающие в Украине. 

Также в ООН добавили, что украинское правительство приложило много усилий для сохранения функциональности национальной системы соцзащиты, гарантируя выплату пособий, в том числе внутренне перемещенным лицам, за счет диджитализации. 

Отметим, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад должен защитить Украину, иначе мировой порядок превратится в закон джунглей. 

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