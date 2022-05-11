Денисова призвала ООН принять меры по эвакуации раненых воинов из "Азовстали"
Людмила Денисова призвала ООН и Красный Крест принять все меры для эвакуации раненых бойцов из "Азовстали" в безопасные регионы Украины. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека написала в своем Telegram-канале.
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“Призываю ООН и Красный Крест принять все меры в соответствии со своими мандатами для эвакуации раненых воинов из "Азовстали" в безопасные регионы Украины, где им предоставят медицинскую помощь и обеспечат надлежащий уход”, - написала Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что многие защитники “Азовстали” имеют тяжелые ранения и находятся там в ужасных условиях: без лекарств, в антисанитарии и с открытыми ранами. С ее слов, воины каждую минуту стоят на защите последнего форпоста Мариуполя, они пожертвовали собой ради спасения Украины от российских оккупантов, спасения мира от тотального зла. "Теперь мир должен спасти их", - заявила Денисова.
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Согласно статьям Женевской конвенции, раненые и больные пользуются особым почетом и стороны обязаны гуманно относиться к ним.
Напомним, что вражеская армия продолжает обстреливать "Азовсталь". Вчера над территорией завода был виден черный дым.
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