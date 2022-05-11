Украина восстановила контроль на участке границы в 1200 км

Об этом рассказал директор Департамента охраны государственной границы Администрации ГПСУ Леонид Баран.

Украина восстановила контроль на участке границы, протяженностью 1200 км, две трети из которых – это граница с РФ. Об этом рассказал директор Департамента охраны государственной границы Администрации ГПСУ Леонид Баран, передает пресс-служба ГПСУ.

По его словам, сейчас классических методов охраны государственной границы недостаточно, поэтому обустраиваются дополнительные посты.

Баран отметил, что самая напряженная ситуация наблюдается в Донецкой и Луганской областях. Провокативной остается ситуация на границе с Беларусью и Приднестровском сегменте на границе с Молдовой. Ситуация на этих участках границы контролируемая. Там закрыты все пункты пропуска.

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Нужно отметить, что с территории России регулярно обстреливают приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Так, утром 11 мая 16 минометных мин разорвались недалеко от приграничного украинского села Городнянского района Черниговской области.

Напомним, в Волынской области в пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники выявили мужчину призывного возраста, который пытался выехать из Украины, прикидываясь многодетным отцом.

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