Ненастье прогнозируют в Киеве, северных, западных и частично центральных регионах.

В Украине объявили штормовое предупреждение. Ненастная погода ожидается в Киеве и части центральных регионах, западных и северных. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В столице прогнозируют грозу на 12 мая. Температура днем будет +23 +28, а ночью: +8 +10. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а днем порывы ветра составят 15-20 м/сек.

В западном, северном регионах и Винницкой области ожидается 12 мая кратковременные дожди и грозы. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с, а днем порывы ветра могут быть до 15-20 м/с. Температура воздуха днем в западных областях составит до +23 +28 градусов днем и до +10 +13 ночью. В восточных и юго-восточных областях температура днем составит +19 +24 и ночью +6 +9. В северной части Украины днем ожидается +24 +27, ночью до +6 +11.

Стоит отметить, что 12 мая лето может попробовать "показаться". Синоптики прогнозируют температуру воздуха в течении дня до +22 +29 градусов.

Ранее мы писали, что в Киеве поставка горячей воды будет приостановлена. С 10 мая начались гидравлические испытания теплосетей.