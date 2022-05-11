ВСУ освободили село под Харьковом

В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области.

Украинские военные освободили село Питомник Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Харьковском направлении армия РФ наступательных действий не проводила. Оккупанты перешли к обороне.

"В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина восстановила контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ.