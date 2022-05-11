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За голову херсонского предателя обещают 500 тысяч

Так называемый "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов хочет, чтобы Херсон включили в состав России.
За голову херсонского предателя обещают 500 тысяч

По всему Херсону расклеены листовки, в которых предлагают награду за голову предателя Украины Кирилла Стремоусова. Об этом написали в телеграмм-канале "Украина: оперативно".

Отмечается, что это листовки местного подполья.

Текст на листовках гласит, что за голову коллаборанта Кирилла Стремоусова обещают 500 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что назначенные оккупантами "власти" Херсонской области намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Об этом заявил так называемый "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов.

 

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