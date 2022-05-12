Петиции или прорыв. Как спасти воинов Мариуполя

В среду, 11 мая папа римский Франциск встретился с женами двух офицеров Азова, которые сейчас находятся на заводе Азовсталь.

Защитники Мариуполя продолжают удерживать свои позиции на заводе Азовсталь. Находясь в длительном окружении, они наотрез отказываются сдаваться. Вместе с тем, политического решения вопроса защитников Мариуполя тоже не видно. После эвакуации с Азовстали гражданских оккупанты начали штурмовать бункеры завода с новой силой, применяя все виды вооружений.

Какие варианты возможны для спасения украинских защитников?

Четыре варианта от Азова

Офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко, который сейчас находится в Азовстали, отмечает, что у защитников заблокированного Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственным приемлемым является - сражаться.

“Что касается шансов, которые у нас есть здесь, то я вам скажу то же, что я говорю своим товарищам, солдатам… в такой критической ситуации, как сейчас, у нас есть четыре варианта… Первое – можно, конечно, просто отложить оружие и сидеть в углу и ждать конца, это будет медленная смерть от голода или скорая смерть от бомбы, просто принять. Второй вариант – можно попытаться как-то убежать, как трус, думать только о собственной жизни, не думать о своем долге, при присяге. Ситуация такова, что мы больше чем в 100 километрах от наших основных позиций, у нас нет должной подготовки с обеих сторон, здесь нельзя прорваться, это невозможно, но если думаешь только о своей жизни, то, конечно, будешь хвататься за любую возможность… Третье – можно сложить оружие и просто сдаться. А четвертый вариант – это единственный способ, который будет гарантировать вашу жизнь и вы не будете стыдиться того, что вы сделали – стоять и бороться”, - подчеркивает Самойленко.

В Азове полагают, что у бойцов полка нет высоких шансов на выживание, если их возьмут в плен, поэтому сдаться – это неприемлемо, это только сделать большой подарок врагу.

Самойленко констатирует, что плен для "азовцев" означает смерть, поскольку враг нарушает все правила и обычаи войны. И уже есть этому четкое доказательство. В 20-х числах апреля российские оккупанты захватили в плен украинского военного Дана Звоника, сняли на видео, мол "украинцы сдаются", и призвали последовать такому примеру. Но уже через несколько дней мать Звоника получила сообщение с его телефона – фото мертвого сына. По данным Самойленко, россияне задушили этого пленного бойца.

Дипломатия пока не работает

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе. Сами бойцы просили применить к защитникам Мариуполя процедуру "экстракшн" по примеру операции в Дюнкерке в 1940-м году.

Так, в 1940 году военные Британии и Франции были окружены немецкими войсками и заблокированы в районе города Дюнкерк. Скопившимся на побережье войскам грозила катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступление и "не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км". В ходе спасательной операции морем было эвакуировано более 300 тысяч французских и британских солдат.

Однако, Россия не соглашается на процедуру extraction, поэтому Украина ищет другие варианты.Тяжелораненых военных с Азовстали уже предлагают обменять на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными. Но договоренностей все еще нет, переговоры продолжаются.

Петиция в ООН с призывом вывезти в третью страну украинских военных с Азовстали набрала более 1 млн голосов. Петицию применении процедуры еxtraction зарегистрировала жена командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина.

Подписанты призывают ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша:

- возобновить 11 специальную сессию Генассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в Мариуполе в результате агрессии против Украины;

- принять резолюцию, которая обязывает РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех людей на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран.

В то же время всех мировых лидеров подписанты призывают принять необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции, а также выступить гарантом безопасности.

“Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода Азовсталь, который, в частности, служит укрытием для мирных жителей и раненых. Такие условия – подлинная гуманитарная катастрофа, искусственно созданная Российской Федерацией. В городе ощущается значительный дефицит продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Из-за тотального повреждения инфраструктуры и жилья город Мариуполь больше не существует. Сейчас время истекает, оккупанты частично ворвались на территорию завода Азовсталь, каждая минута задержки может стоить огромных потерь всем, кто нашел убежище на территории завода”, – говорится в петиции.

В среду, 11 мая папа римский Франциск встретился с женами двух офицеров Азова – Екатериной Прокопенко и Юлией Федосюк. Жёны военнослужащих рассказали понтифику, что на заводе не осталось продовольствия и воды. "Вы наша последняя надежда. Мы надеемся, что вам удастся спасти их жизни. Пожалуйста, не дайте им умереть", — сказала папе одна из украинок.

Прокопенко и Федосюк передали папе фотографии раненых бойцов с завода и обращение, в котором говорится, что военнослужащие готвы сдать оружие в третьей стране в случае эвакуации. По словам жён, военным нельзя сдаваться в плен России, так как там их ждут пытки и смерть.

Есть шансы на военное решение?

Представители полка Азов, защищающие Мариуполь, уверены, что есть военный способ деблокировать завод Азовсталь и спасти оттуда бойцов.

"Это возможно (сделать) военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это секретная информация.Большинство людей, которые сидят во властных кабинетах в Украине, преимущественно плохо понимают ситуацию, с нашей точки зрения реальность другая", - отмечает Илья Самойленко.

По его словам, самая большая проблема – это национальная безопасность.

Он уверен, что в случае катастрофических последствий для мариупольского гарнизона будут катастрофические последствия для всей Украины и ее людей. Самойленко добавил, что бойцы все же пытаются "канализировать усилия для наилучших вариантов и последствий" в этой ситуации.

Однако, президент Владимир Зеленский говорит, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.