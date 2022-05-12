Гражданские покинули Азовсталь - CNN

Огромная территория металлургического комбината Азовсталь стала главным оплотом обороны батальона Азов в Мариуполе.

Гражданские смогли покинуть заблокированный завод Азовсталь в Мариуполе. На территории завода продолжаются локальные бои. Об этом со ссылкой на заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара сообщает CNN.

"Если вы говорите именно о заводе Азовсталь, то гражданские, которые были с нами, о которых мы заботились - им удалось покинуть завод", - заявил Паламар.

В данное время завод Азовсталь находится в окружении российских войск. Украинские военные держат оборону несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.

В свою очередь, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в эфире информационного телемарафона, что мариупольцы не могут покинуть город из-за оккупантов, которые блокируют эвакцацию.

"Люди вынуждены возвращаться в город, потому что им негде жить уже… и за счет этого начинается еще большее напряжение на гуманитарную сферу и еще больше угроз и новых вызовов", - сказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что в Мариуполе фактически нет воды, еды и пригодных для жизни помещений.

"Есть какие-то квартиры, наименее пострадавшие, почти без окон… Воды нет, питьевой воды не хватает категорически,… расставлены баки, но качество той воды, которая развозится, - очень низкое, потому что она берется с самой первой исторической в Мариуполе скважины… Больше 2 месяцев употребления этой воды - это точно не плюс здоровью. Еды катастрофически не хватает", - сказал советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко подчеркнул, что даже те данные, которыми хвастаются оккупанты, рассказывая о раздаче продуктовых наборов мариупольцам, доказывают, что еды в городе мало.

"Они хвастаются, что за последние месяцы завезли 100 тыс. продуктовых гуманитарных наборов и раздали мариупольцам и, если в городе остается, в предыдущем месяце было 100-130 тыс. человек, мы понимаем, что это один продуктовый набор на человека в месяц!", - акцентировал Андрющенко.

Он отметил, что именно голод заставляет людей работать на оккупантов за еду.

Ранее Украина предложила россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, которые находятся на Азовстали в Мариуполе, на пленных военных РФ.