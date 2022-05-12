Вся Луганская область осталась без воды и света - Гайдай

Проводить ремонтные работы невозможно из-за обстрелов

Без воды и электричества – вся Луганщина / EPA / UPG

Большинство объектов критической инфраструктуры придется строить с нуля - россияне уничтожают все на своем пути. Об этом сообщил сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Как заявили в ОВА, некоторые линии электропередач еще подлежат ремонту, но постоянные обстрелы мешают их возобновить. Сейчас электричества нет повсюду в Луганской области. Работают только электрогенераторы. Также в регионе нет и централизованного водоснабжения.

"Без воды и электричества - вся Луганщина, в Новопскове оккупанты самовольно вмешались в работу магистрального газопровода, транспортирующего газ в Луганщину и Донетчину. Более 21 тысячи абонентов области еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов, но не в каждом из них газ есть повсюду", - заявил Гайдай.

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Как отметил Гайдай, вчера были замечены вмешательства в транзитные потоки газа во временно оккупированном Новопскове. Глава ОВА заявил, что речь идет фактически о краже газа.

Напомним, что вчера населенные пункты Луганской области российские оккупанты обстреляли 26 раз.

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