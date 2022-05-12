Российские войска 26 раз обстреляли Луганщину

За день в области россияне повредили 24 дома, семь из них - в Северодонецке

Населенные пункты Луганской области за 11 мая российские оккупанты обстреляли 26 раз. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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Как отметил Гайдай, повреждения разной степени получили семь многоэтажек в Северодонецке. Еще три дома разрушены в Рубежном, два – в Горском, пять – во Врубовке, четыре – в Камышевахе, три – в Тошковке.

Результаты вражеских обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

“Трижды в неделю враг открывает огонь по одному и тому же, как говорится, "квадрату" в Северодонецке. Но ведь это для россиян "квадрат", а для нас – мирные дома, где остается много людей. Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10 утра”, - поделился деталями глава администрации.

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Ситуация в регионе обострилась, поэтому теперь сложнее доставлять гуманитарную помощь, со слов Гайдая. Возле Лисичанска вчера попал под обстрел грузовой автомобиль, его повредили. Глава области добавил, что полицейские теперь почти каждый день на улицах оказываются под обстрелами.

Результаты вражеских обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Результаты вражеских обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Отметим, что вчера в Луганской области российские оккупанты 15 раз обстреляли населенные пункты.

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