Оккупанты ударили ракетой по Полтавской области: есть разрушения

В результате удара разрушен объект инфраструктуры

Российские боевики нанесли очередной ракетный удар по Полтавской области. В этот раз вражеская ракета прилетела в город Карловка Полтавского района. Об этом сегодня сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

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"За прошедшие сутки в Кременчуге трижды объявлялась воздушная тревога. Враг нанес ракетный удар по Полтавщине: в Карловке разрушен инфраструктурный объект. Ни в коем случае не игнорируйте сигналов воздушной тревоги! Сразу идите в укрытие!"- поделился информацией городской голова.

Отметим, что вчера Полтавский район подвергся ракетному удару с вражеского самолета. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Точной информации и деталей происшествия тогда не сообщалось.

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