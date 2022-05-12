Почта
 

Оккупанты ударили ракетой по Полтавской области: есть разрушения

В результате удара разрушен объект инфраструктуры
Оккупанты ударили ракетой по Полтавской области: есть разрушения
Враг нанес очередной ракетный удар. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российские боевики нанесли очередной ракетный удар по Полтавской области. В этот раз вражеская ракета прилетела в город Карловка Полтавского района. Об этом сегодня сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.  

Читайте также: Военные РФ нанесли ракетный удар по Полтавской области

"За прошедшие сутки в Кременчуге трижды объявлялась воздушная тревога. Враг нанес ракетный удар по Полтавщине: в Карловке разрушен инфраструктурный объект. Ни в коем случае не игнорируйте сигналов воздушной тревоги! Сразу идите в укрытие!"- поделился информацией городской голова. 

Отметим, что вчера Полтавский район подвергся ракетному удару с вражеского самолета. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Точной информации и деталей происшествия тогда не сообщалось. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK