Мэр Ирпеня показал, как выглядит город после освобождения от российских захватчиков

Городской голова опубликовал видео разрушенного города

За месяц ожесточенных боев повреждено 70% Ирпеня. Мэр города Александр Маркушин опубликовал в своем Telegram-канале видео разрушений, снятых с высоты птичьего полета.

Город-герой Ирпень, как отметил городской голова, подвергся огромным разрушениям среди жилых домов и инфраструктуры в результате российских обстрелов и оккупации.

“8651 городской объект поверхностно поврежден, 2738 объектов частично разрушены, 885 объектов полностью разрушены”, - поделился деталями мэр.

К слову, мэр сообщил, что в лесах возле города российские оккупанты оставили после себя "убийственную память" - боеприпасы, мины и снаряды. Именно поэтому городские власти призывают местных жителей не посещать леса. Однако отметим, что ранее мэр отчитался, что сам город Ирпень на 100% поверхностно обработан саперами.

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