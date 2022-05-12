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Мэр Ирпеня показал, как выглядит город после освобождения от российских захватчиков

Городской голова опубликовал видео разрушенного города
Мэр Ирпеня показал, как выглядит город после освобождения от российских захватчиков
Город подвергся масштабным разрушениям / t.me/markushyn

За месяц ожесточенных боев повреждено 70% Ирпеня. Мэр города Александр Маркушин опубликовал в своем Telegram-канале видео разрушений, снятых с высоты птичьего полета.   

Город-герой Ирпень, как отметил городской голова, подвергся огромным разрушениям среди жилых домов и инфраструктуры в результате российских обстрелов и оккупации.  

“8651 городской объект поверхностно поврежден, 2738 объектов частично разрушены, 885 объектов полностью разрушены”, - поделился деталями мэр.  

К слову, мэр сообщил, что в лесах возле города российские оккупанты оставили после себя "убийственную память" - боеприпасы, мины и снаряды. Именно поэтому городские власти призывают местных жителей не посещать леса. Однако отметим, что ранее мэр отчитался, что сам город Ирпень на 100% поверхностно обработан саперами.

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