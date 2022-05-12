Удар по вокзалу Краматорска: Врачи рассказали трагедию одной семьи

Мать и дочь потеряли ноги, уцелел только 11-летний сын

В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле более ста человек получили травмы, в том числе травматические ампутации конечностей. Именно такая беда коснулась семьи 11-летнего Ярослава - ему одному удалось уцелеть в тот страшный день, тогда как сестра Яна и мать Наталья лишились ног. Об этом рассказали в первом медицинском объединении города Львова.

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“Он повзрослел в тот момент, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. Сестра-близнец и мама, которые были на перроне, остались ног: девочка - обеих, женщина - одной. И 11-летний Ярослав теперь за ними ухаживает. Даже сам ходит в магазин рядом с больницей”, - рассказали врачи.

Известно, что семья - из поселка Новгородское Донецкой области. Отец детей умер ранее, отчим – пошел на фронт. Когда боевые действия стали угрожать городу, мать Наталья решила вывезти детей в более безопасный регион. Так, семейство оказалось на краматорском вокзале.

“Пока ждали поезда, Яна попросила у мамы чая, который на перроне готовили волонтеры. Ярослав остался стеречь вещи в помещении. Когда мама с сестренкой вышли во двор, раздался взрыв”, - говорят врачи.

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В результате ракетного удара сама Наталья лишилась ноги, ее 11-летняя дочь - близняшка Ярослава - лишилась обеих. Целым и невредимым остался только мальчик, ждавший своих женщин внутри вокзала.

Семья вот уже несколько недель живет в детской больнице Св. Николая Первого медобъединения Львова.

“Сейчас детки и мама уже улыбаются, потому что наконец-то в безопасности. С подарками к ним постоянно приходят волонтеры и знаменитости. Еще одна хорошая новость: совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США”, - говорят в больнице.

Напомним, в результате удара ракетой “Точка-У” по перрону краматорского железнодорожного вокзала в начале апреля погибли 60 человек. Более сотни получили ранения.

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