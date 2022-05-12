На границе Украины, РФ и Беларуси снесут памятник “Три Сестры”

Монумент символизирует дружбу, которой больше нет

В селе Сеньковка Черниговской области власти начали формальную процедуру ликвидации монумента "Три сестры", символизирующего братство Украины, России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.

Читайте также: В центре Киева появилась инсталляция "Zaстрелись"

Объект считается памятником истории местного значения, поэтому для его демонтажа необходимо получить ряд согласований. Сейчас монумент снимут с местного учета, после чего в Министерство культуры и информационной политики будут направлены документы для снятия объекта с учета и на министерском уровне.

После этого само сооружение можно будет снести на законных основаниях.

Читайте также: Из центра Житомира убрали советский танк

Для справки. Монумент Дружбы, также известный как “Три Сестры” был построен в 1975 году в честь "дружбы трех народов". Объект расположен на холме, рядом с местом, где сходятся границы трех государств.

Напомним, в оккупированном Мангуше снесли памятник гетману Сагайдачному. Российские государственные пропагандистские СМИ подали снос как демонтаж монументов, установленных с участием "неонацистского Азова".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.