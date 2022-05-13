Оккупанты предлагают деньги за "показания" против защитников Мариуполя - разведка

Российские боевики продолжают шантаж и запугивания местных жителей на оккупированных территориях.

Российские оккупанты занимаются запугиванием и шантажом украинского народа на временно захваченных территориях. Стало известно, что в поселке Безыменное Донецкой области во время "фильтрации" боевики предлагают деньги за разрушенное жилье в обмен на "сведения" против защитников Мариуполя. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В Бердянске российские солдаты включают сигнал тревоги и приказывают закрывать окна и двери. Таким образом они сеют в людях панику, что якобы Украина собралась применять в оккупированном городе химическое оружие.

В Херсон приехали вербовщики из состава ФСБ, офицеров "министерство госбезопасности ДНР" и представители частной военной компании "Лига" (бывшие вагнеровцы). Их цель: найти людей, которые согласятся стать работниками "спецслужб ДНР". Также проводят показательную "фильтрацию" в отношении патриотов.

За время пребывания указанной группы поддались насилию и были убиты около 50 человек из мирных жителей. Более 120 местных Херсона выкрали.

12 мая боевики из вышеуказанной группировки прибыли в местное СИЗО, где проводилась так званная "мобилизация" среди задержанных. Из помещения было слышно стрельбу из автоматического оружия.

Несмотря на все, украинцы продолжают протестовать против оккупации Херсонщины.

Ранее мы писали, что закарпатка создала десяток фейков, чтобы распространять дезинформацию о ВСУ и оправдывать действия РФ в Украине. Войну в Украине она называет "операцией по освобождению Донбасса".