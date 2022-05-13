Жители Мариуполя стоят в многотысячной очереди за едой - видео

Люди стоят в очереди за едой, которую раздают российские оккупанты

Пожилые люди вынуждены собирать остатки еды в мусоре / t.me/andriyshTime

Жители временно оккупированного Мариуполя вынуждены стоять в многотысячной очереди за едой, которую раздают захватчики. Об этом стало известно благодаря видео, которое сегодня опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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“На видео – ежедневные очереди за едой в "Метро". Там, где на 150 тыс. населения аж 3 тыс. продуктовых наборов ежедневно от оккупантов. На фото: пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в “гуманитарных штабах” вынуждены собирать остатки еды в мусоре”, - поделился советник мэра.

Андрющенко также добавил фото, на котором пожилая женщина копается в мусорнике.

На видео же видно огромное скопление людей перед торговым центром. Сейчас это “гуманитарный штаб”, где людям раздают еду. На здании написано “Центр помощи. Единая Россия. Информация, столовая, мед. помощь".

Отметим, что российские войска продолжают наносить удары по территории завода “Азовсталь”. Новое видео-доказательство этого опубликовал сегодня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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