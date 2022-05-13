В Мариуполе боевики начали допрашивать детей - советник мэра

На "фильтрации" оккупанты пытаются поймать украинцев на лжи, отчего расспрашивают их детей.

Так званная фильтрация от российских оккупантов в Мариуполе перешла все возможные черты. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщает об ухудшении фильтрационных мероприятий россиян.

Те, кому удалось удалось выехать из блокадного города в крайних ходках, сообщают, что российские оккупанты перешли к допросам детей. После того, как допросят родителей, в их присутствии боевики начинают спрашивать детей о подробностях. Таким образом рашисты хотят поймать родителей на вранье.

Ранее мы писали, что российские боевики нарушают Женевскую конвенцию по отношению к пленным. Рашист рассказал по телефону, как они расстреляли пленного украинца во время его просьбы сходить в туалет.