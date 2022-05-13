Боевик расстрелял украинского военнопленного за просьбу сходить в туалет - СБУ

Россияне продолжают нарушать Женевскую конвенции, нарушая положения о поведении с военнопленными.

Российский боевик признался матери, как расстрелял украинского военного, который попал к ним в плен. Об этом стало известно из перехваченного разговора СБУ.

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Украинец попросил разрешения сходить в туалет. Когда военный повернулся спиной, россияне открыли по нему огонь.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Все, он пошел - мы его в спину," - заявил рашист.

Путинистка-мать была шокирована услышанным, однако решила оправдать, что "они тоже так поступают".

"Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают," - ответила русская мать.

Однако ее сын цинично ответил, что не "они" (украинцы), а российская армия так поступает: "Та нет, это мы его расстреляли".

В СБУ отмечают, что таким образом россияне сами подтверждают нарушения правил ведения войны.

Ранее мы писали, что боевики предлагают деньги за разрушенное жилье в обмен на "сведения" против защитников Мариуполя. В Херсоне вербовщики РФ поддали насилию и убили около 50 человек из мирных жителей.