Глава ГУР рассказал, когда будет перелом в войне с РФ

Буданов отметил, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что перелом в войне с Россией наступит в августе. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий", - отметил он.

По словам Буданова, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются", - заявил Буданов.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что РФ не может полноценно восстановить боеспособность подразделений.

Под влиянием военных неудач Россия меняет свою пропаганду - ГУР

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