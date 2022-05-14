Украина добивается эвакуации тяжелораненых с Азовстали

Сейчас речь идет о спасении 60 человек с самыми тяжелыми травмами

Украина ведет с Россией переговоры об эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе 60 человек - тяжелораненых. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на министра реинтеграции Ирину Верещук.

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По ее словам, на территории завода сейчас находятся несколько сотен раненых, которых нуждаются в нормальной медицинской помощи.

"Следовательно, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", - сообщила министр.

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Верещук отметила, что переговоры идут очень сложно.

Напомним, Зеленский рассказал о работе над эвакуацией защитников из Мариуполя. Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода Азовсталь всех наших людей, заявил президент.

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