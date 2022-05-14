Опубликовано видео эпохального разгрома РФ

Захватчики в течение трех дней пытались переправиться через реку у села Белогоровка, и каждый раз терпели сокрушительное поражение.

В сети появилось первое видео последствий разгрома вражеской танковой колонны на переправе у села Белогоровка Луганской области. Ролик в субботу, 14 мая, опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Там в течении трех дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно", - написал Геращенко.

По его словам, за это время захватчики потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

"Безмозглые российские генералы, слепо исполняя приказ Путина – окружить к 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком – погнали на верную смерть тысячи своих", – отметил он.

Геращенко добавил, что из-за такого поворота событий россияне были вынуждены остановить наступление на значительной части восточного фронта.

Напомним, пару дней назад сообщалось, что ВСУ ликвидировали подразделение оккупантов под Белогоровкой.

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