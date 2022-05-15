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Журналист показал фото из-под Белогоровки

При разгроме наступления захватчиков украинские воины уничтожили более 100 единиц боевой техники.
Журналист показал фото из-под Белогоровки

Журналист Юрий Бутусов в субботу, 14 мая, опубликовал фото, сделанные возле села Белогоровка Луганской области, где российские войска неоднократно были разбиты ВСУ.

"Сегодня вновь был на месте выдающейся победы Вооруженных сил Украины возле села Белогоровка Луганской области, где российская армия потерпела сокрушительное поражение в боях 5-13 мая. Село Белогоровка надежно защищено подразделениями 58-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой и 128-й горно-пехотной, 57-й мотопехотной бригад", - написал он.

По данным представителя СМИ, захватчики выбиты на северный берег Северского Донца.

"Мы подошли к месту переправы. Российские войска остались на другом берегу реки, дистанция до них около 100-200 метров. Зачистка местности от остатков разбитых русских войск продолжается. При разгроме русского наступления украинские воины уничтожили более 100 единиц боевой техники", - добавил Бутусов.

Как сообщалось, российская армия планирует в очередной раз перебрасывать свои войска через речку Северский Донец у села Белогоровка Луганской области.

Опубликовано видео эпохального разгрома РФ

 

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