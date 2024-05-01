"Да, выставили гнилое г*вно на аукцион": Укрпочта жестко ответила на критику за продажу старых авто

Игорь Смелянский объяснил, что Укрпочта не может просто передать авто ВСУ из-за того, что является госкомпанией.

| Автор: Мальцева Ольга

В ответ на негативные отзывы в социальных сетях относительно продажи старых автомобилей, выпущенных предприятием в 1990-х и 2000-х годах, Укрпочта сделала решительное заявление. Они подчеркнули, что проводят продажи через Prozorro в соответствии с законодательством. Эту информацию распространили через свою учетную запись в Twitter (X) 30 апреля.

Читайте также: ВСУ наносят сокрушительные удары армии РФ: за сутки уничтожено 1120 оккупантов и 5 танков

"Да, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не е*нулись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон", - говорится в сообщении.

Так, виставили гниле гівно на аукціон.

Ні, не йобнулись.

Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права.



Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон. — Укрпошта (@ukrposhta) April 30, 2024

Ранее руководитель Укрпочты, Игорь Смелянский, объявил о размещении на платформе Prozorro.Продажи 531 подержанного автомобиля. Среди предлагаемых машин иностранного производства: Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz, а также автомобилей отечественного производства, в частности МАЗ, ГАЗ, УАЗ и ЗИЛ.

Позже Смелянский уточнил, что в комментариях к сообщению были высказаны замечания, включая критику за отсутствие передачи автомобилей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он пояснил, что Укрпочта, будучи компанией с государственным участием, не может просто передать автомобили без соответствующих процедур.

"Объясняю - мы компания, у которой акционер - государство, и просто так передавать ничего не можем. И, я думаю, не надо много фантазии, чтобы представить, как те же активисты - антикоррупционеры прибежали бы (вместе уже с БЭБ, Прокуратурой и т.д.) писать о том, как с баланса государственной компании "исчезла 531 машина, в том числе, Мерседес", и неважно, что ему 20 лет. Именно поэтому есть очень простой и понятный механизм - "Prozorro.Продажи", где все видят и товар, и цену продажи. И именно рынок определит, сколько и что стоит", - написал он.

В среду, 1 мая, Смелянский объявил, что на первых аукционах по продаже устаревшего автопарка "Укрпочты" было получено 3,28 млн гривен, что превышает стартовую цену на 60%.

"Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе - 60%+. Как Вам "хлам"?", - написал Смелянский.

Читайте также: РФ может готовить наступление на Торецк из Авдеевки, чтобы усилить атаку на Часов Яр - ISW

Он также уточнил, что 1 мая будет проведено еще три аукциона на общую сумму 400 тысяч гривен.

Напомним, 98-летняя украинка, которая прошла 10 километров под обстрелами, получит новый дом от Monobank. Для 98-летней Лидии Степановны, которая преодолела почти десять километров из занятой части Очеретина до контролируемой Украиной зоны, купят новый дом.





