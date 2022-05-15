Итоги 14.05: Победа Украины и запрет партий

Украина стала победителем Евровидения-2022; подписан закон о запрете пророссийских партий. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Kalush Orchestra выиграли Евровидение-2022

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022. По итогам голосования жюри и зрителей, группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл. Наивысшую оценку украинцам поставили судьи Польши, Литвы, Латвии, Румынии и Молдовы, а также зрители 28 стран.

Президент Владимир Зеленский поздравил артистов и всех украинцев с победой и выразил надежду, что в скором времени Украина также победит российских захватчиков.

Зеленский узаконил запрет пророссийких партий в Украине

Глава Украинского государства Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийких партий в стране. Документ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий был направлен на подпись Зеленскому 6 мая, спустя восемь дней он возвращен в парламент с подписью президента. Закон вступит в действие 15 мая.

ВСУ выиграли битву за Харьков

Российские войска решили полностью отойти со своих позиций вокруг Харькова из-за украинских контрнаступлений и ограниченных возможностей для подкреплений. По мнению экспертов, Украина выиграла битву за Харьков - украинские войска не дали российским войскам возможности окружить город, не говоря уже о его захвате.

Кроме того, защитники перешли в контрнаступление на Изюмском направлении.

Главы МИД G7 пообещали дать Украине еще оружия

Министры иностранных дел стран Большой семерки заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине, а также пообещали усилить экономическое давление на Россию. Кроме того, дипломаты обязались и далее работать над сокращением глобальной нехватки продовольствия в мире, вызванном войной в Украине.

Делегация Сената США совершила визит в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером республиканцев в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом. По словам главы государства, такой визит - это мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны американского Конгресса.

Оккупанты выпустили из Мариуполя эвакуационную колонну

В мэрии Мариуполя сообщили, что спустя три дня ожидания военные РФ пропустили колонну с жителями города в Запорожье. По данным властей, речь идет об огромной колонне, в которой было от 500 до 1000 автомобилей.

Число погибших в Украине российских солдат превысило 27 тысяч

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27 200 своих военных. Кроме того, украинские бойцы уничтожили свыше трех тысяч единиц военной техники противника.

Президент Финляндии лично сказал Путину о планах страны вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы сообщить, что его страна вступает в НАТО с целью укрепить собственную безопасность. Российский лидер ответил, что такой шаг Хельсинки негативно скажется на финско-российских отношениях.

В то же время в Офисе президента Украины заявили по этому поводу, что в результате вступления Финляндии в Альянс "границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга".

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