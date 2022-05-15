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Наступление РФ на Донбассе сильно отстало от графика - разведка Британии

Наступление боевиков замедлилось, считают в ведомстве.
Наступление РФ на Донбассе сильно отстало от графика - разведка Британии
Разбитая техника боевиков. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Наступление российской армии на Донбассе очень сильно отстало от графика. В британской разведке отмечают, что наступательные действия ВС РФ в регионе замедлились. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Разведчики подчеркивают, что за последний месяц Россия не смогла достичь серьезных успехов. По данным британского ведомства, ВС РФ уже потеряли треть своих сил, которые были сосредоточены вокруг Украины с начала полномасштабного вторжения.

Ранее мы писали, что боевики на Луганщине нанесли 11 артиллерийских ударов только по Северодонецку. Есть раненые, а также повреждения многоэтажек, зданий техникума и завода "Азот".

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