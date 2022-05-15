Наступление РФ на Донбассе сильно отстало от графика - разведка Британии

Наступление боевиков замедлилось, считают в ведомстве.

Наступление российской армии на Донбассе очень сильно отстало от графика. В британской разведке отмечают, что наступательные действия ВС РФ в регионе замедлились. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Разведчики подчеркивают, что за последний месяц Россия не смогла достичь серьезных успехов. По данным британского ведомства, ВС РФ уже потеряли треть своих сил, которые были сосредоточены вокруг Украины с начала полномасштабного вторжения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022

Ранее мы писали, что боевики на Луганщине нанесли 11 артиллерийских ударов только по Северодонецку. Есть раненые, а также повреждения многоэтажек, зданий техникума и завода "Азот".